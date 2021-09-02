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В Иркутской области третий день ищут пропавших супругов из Москвы

В Иркутской области третий день ищут пропавших супругов из Москвы
Происшествия, 
Пара отправилась в поход на пик Черского и исчезла

В Слюдянском районе Иркутской области третьи сутки продолжаются поиски без вести пропавших туристов – супругов из Москвы, которые отправились в поход на пик Черского. Однако до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее с заявлением о розыске 29-летней жительницы Москвы обратилась её сестра. Она сообщила оперативникам, что утром 8 августа женщина уехала с 46-леним супругом в поход из города Слюдянка.

Семейная пара имела при себе надувной катамаран, на котором они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемых, полиция просит обращаться по телефонам 8(39544)51-002, 8(39544)52-300, 8914-003-54-31, 8(3952)21-78-88, либо 02 (с мобильного 102).
пропавшие без вести туристы

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