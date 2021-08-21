Аферисты предлагали приобрести машину из несуществующего автосалона
На днях, просматривая объявления о продаже автомобилей, следователь отдела МВД России по Шелеховскому району Иркутской области нашла корейский автомобиль по приемлемой цене и позвонила по телефону, указанному в рекламе, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Менеджер уверила девушку в том, что низкая цена иномарки обусловлена скидкой, которую предоставляет покупателям банк за оформление кредита на покупку транспортного средства. А именно, ставка по кредиту 4,5% годовых, без первого взноса, зимняя резина в подарок, бесплатная страховка.
При повторном звонке, представитель автосалона сообщила, что осталось всего два авто запрашиваемой модели, предложила рассчитать ежемесячный платёж, который на пять лет выходил всего по 5 тысяч рублей в месяц. Далее последовало предупреждение о том, что предложение по кредиту действительно лишь в течение нескольких рабочих дней.
Сотрудница полиции все же настаивала на личной встрече. Предчувствие и жизненный опыт её не обманули. По указанному на сайте адресу автосалона нет.
- Проведя мониторинг социальных сетей, я увидела, что на удочку недобросовестных продавцов, которые заманивали покупателей заниженной ценой на автомобили, попались уже несколько жителей Иркутской области. Им не договаривали о том, какой процент возьмут менеджеры за оформление и дальнейшее обслуживание кредита. Поэтому советую жителям Иркутской области быть внимательными и обращаться к проверенным автосалонам, – поделилась Алёна Власова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.
Мошенникам не удалось обмануть следователя из Иркутской области
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аферисты предлагали приобрести машину из несуществующего автосалона
Алексей Цыденов просит местных жителей быть бдительными
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Водительских прав мужчину лишили также за «пьяную» езду
Мужчин заключили под стражу
С сегодняшнего дня стартуют сплошные проверки
Пожар находился в труднодоступной местности
Женщина лежала на пешеходном переходе с травмами различной тяжести
Есть высокий риск заноса возбудителя ящура в Россию
Ущерб устанавливается
За рулём автомобиля была пенсионерка
Сотрудник, который обязан был защищать лес, помогал его вырубить
Вероятно, пожар случился из-за сигареты
Автомобиль вспыхнул во дворе дома
Пациентку эвакуировали на аэролодке и вертолёте