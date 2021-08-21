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Мошенникам не удалось обмануть следователя из Иркутской области

Мошенникам не удалось обмануть следователя из Иркутской области
Происшествия,  Фото:pexels.com
Аферисты предлагали приобрести машину из несуществующего автосалона

На днях, просматривая объявления о продаже автомобилей, следователь отдела МВД России по Шелеховскому району Иркутской области нашла корейский автомобиль по приемлемой цене и позвонила по телефону, указанному в рекламе, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Менеджер уверила девушку в том, что низкая цена иномарки обусловлена скидкой, которую предоставляет покупателям банк за оформление кредита на покупку транспортного средства. А именно, ставка по кредиту 4,5% годовых, без первого взноса, зимняя резина в подарок, бесплатная страховка.

При повторном звонке, представитель автосалона сообщила, что осталось всего два авто запрашиваемой модели, предложила рассчитать ежемесячный платёж, который на пять лет выходил всего по 5 тысяч рублей в месяц. Далее последовало предупреждение о том, что предложение по кредиту действительно лишь в течение нескольких рабочих дней.

Сотрудница полиции все же настаивала на личной встрече. Предчувствие и жизненный опыт её не обманули. По указанному на сайте адресу автосалона нет.

- Проведя мониторинг социальных сетей, я увидела, что на удочку недобросовестных продавцов, которые заманивали покупателей заниженной ценой на автомобили, попались уже несколько жителей Иркутской области. Им не договаривали о том, какой процент возьмут менеджеры за оформление и дальнейшее обслуживание кредита. Поэтому советую жителям Иркутской области быть внимательными и обращаться к проверенным автосалонам, – поделилась Алёна Власова, следователь ОМВД России по Шелеховскому району.

Иркутская область мошенничество

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