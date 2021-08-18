В Иркутской области при опрокидывании лодки погибли два человека

- 16 августа очевидцы сообщили, что на 150 километре от посёлка Аршан в Тулунском районе вверх по течению реки Ии обнаружена перевёрнутая аэролодка «Север». Людей при этом замечено не было. Жители Аршана рассказали, что днём 6 августа видели двоих мужчин и двух женщин, которые, погрузив личные вещи в такую же аэролодку, пошли вверх по течению реки. Предположительно, они направлялись к зимовью, находящемуся в урочище Габова Яма, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.







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Аэролодка «Север» с четырьмя людьми перевернулась в Иркутской области. Тела двух из них найдены, ещё двоих туристов сейчас ищут.На поиски выдвинулись спасатели из Иркутска и Саянска. На месте происшествия они нашли тела погибших мужчины и женщины.- В данный момент в поисках ещё двух человек обследовано порядка 100 километров реки вверх по течению. Поисковые работы осложняются переменными погодными условиями, быстрым течением и высоким уровнем воды, не характерным для этого водного объекта. Работы проводятся двумя группами. Водная группа обследует акваторию реки и её опасные участки, а наземная группировка ведёт обследование береговой линии и ближайшей территории, - сообщил начальник Центрального поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Николай Гончаров.В районе поиска работают спасатели, следственно-оперативная группа, представители местной администрации и волонтёры.