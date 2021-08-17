Читинец выращивал коноплю на грядках

- Наркополицейским поступила информация о том, во дворе своего дома читинец выращивает коноплю. В ходе осмотра территории сотрудники полиции на грядках обнаружили и изъяли 41 куст растения. По заключению эксперта, изъятая трава содержит наркотическое средство. Установлено, что подозреваемый создавал условия для благоприятного роста запрещённого растения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.





40-летний читинец вырастил более 40 кустов конопли во дворе своего дома.На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.