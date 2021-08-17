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Читинец выращивал коноплю на грядках

Читинец выращивал коноплю на грядках
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Мужчина поливал и любовно ухаживал за коноплёй

40-летний читинец вырастил более 40 кустов конопли во дворе своего дома.

- Наркополицейским поступила информация о том, во дворе своего дома читинец выращивает коноплю. В ходе осмотра территории сотрудники полиции на грядках обнаружили и изъяли 41 куст растения. По заключению эксперта, изъятая трава содержит наркотическое средство. Установлено, что подозреваемый создавал условия для благоприятного роста запрещённого растения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


На мужчину возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

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