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В Бурятии машина «чёрных лесорубов» застряла на пне

В Бурятии машина «чёрных лесорубов» застряла на пне
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Машина «чёрных лесорубов» во время погони потеряла задний мост

Во время рейдового патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники Заудинского лесничества заметили автомобиль «ГАЗ», который заезжал в лес. Лесники проследовали за автомобилем. За рулём оказался лесозаготовитель, у которого были все разрешающие документы.

Пока лесники проверяли документы, к ним подъехал автомобиль «Жигули» в котором находились двое мужчин. Сотрудники заметили, что водитель «Жигулей» начал паниковать.

Через некоторое время из леса выехал «УАЗ» с прицепом, гружённым древесиной. Заметив лесников, машина поехала задним ходом обратно. Часть сотрудников лесничества бросились за автомобилем в погоню, а один остался с мужчинами на «Жигулях».

Пытаясь уйти от лесников, «УАЗ» налетел на пень, у автомобиля оторвался задний мост, и машина остановилась.



Оказалось, что четверо мужчин успели вырубить четыре кубометра сосны в защитных лесах. Двое мужчин выехали на автомобиле «Жигули» вперёд, чтобы осмотреться и в случае, если рядом окажутся лесники, предупредить своих напарников по рации, но не успели этого сделать.

Нарушителями оказались жители посёлка Николаевский. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 84 тысяч рублей.

Незаконно вырубленные деревья, автомобили «УАЗ» и «Жигули», самодельный прицеп и бензопила были изъяты.


В отношении нарушителей составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Жителей Бурятии просят незамедлительно сообщать о незаконных рубках на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44. Информация принимается круглосуточно.
черные лесорубы
 
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