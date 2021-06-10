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Жительница Бурятии восемь месяцев воровала пенсию приятеля

Жительница Бурятии восемь месяцев воровала пенсию приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка украла почти 60 тысяч

Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 24-летней девушки, которая восемь месяцев воровала деньги с банковской карты знакомого.

Осенью 2019 года потерпевший приехал на вахту в Баунтовский район и оставил у знакомой на некоторое время свой телефон на подзарядку и багаж. За время его отсутствия девушка вынула из телефона сим-карту, привязанную к мобильному банку, и поставила её на свой сотовый. На вопрос удивленного мужчины об исчезновении сим-карты, приятельница заявила, что ничего об этом не знает. Мужчина не придал особого значения этому инциденту и уехал на вахту.

Девушка же, пользуясь мобильным банком, всё это время переводила поступавшую пенсию мужчины на карты своих коллег и знакомых, а затем обналичивала. Таким образом она украла почти 60 тысяч рублей.

В марте 2020 года потерпевший, выехав с участка за продуктами, решил снять деньги в банкомате и обнаружил, что на карте осталось всего 3 800 рублей. Но не предпринял никаких действий, поскольку ему нужно было уезжать на работу.

В мае 2020 года он вновь приехал с участка и хотел обналичить деньги, но на карте оказалось всего 280 рублей. Из банковской выписки житель Бурятии обнаружил, что вся поступившая с октября 2019 года до мая 2020 года пенсия переводилась разным незнакомцам. И только тогда пенсионер обратился в полицию.

На суде девушка свою вину признала полностью, указала, что причинённый потерпевшему ущерб она возместила в полном объёме.

Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.
кража
 
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