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В Иркутской области наблюдается задымление

В Иркутской области наблюдается задымление
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Действует семь лесных пожаров

Задымление от лесных пожаров возможно в северных районах Иркутской области, сообщает областное ГУ МЧС.

По состоянию на утро 10 июня, в регионе действуют семь лесных пожаров: два в Катангском районе, один в Киренском, два в Усть-Кутском и два в Усть-Удинском.

По данным космического мониторинга, накануне, 9 июня, в зону задымления от лесных пожаров попали шесть населённых пунктов Катангского и Усть-Кутского районов: Ерема, Калинина, Мога, Преображенка, Турука, Усть-Кут.

По системе «112» за прошедшие сутки поступило восемь обращений о задымлении в четырёх населённых пунктах Нижнеилимского района: Железногорск-Илимский, Шестаково, Селезневский, Новая Игирма.

По данным стационарных пунктов наблюдения синоптиков, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Разрабатываются модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него, в том числе определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров.

В связи с установившимися на большей территории региона высокими положительными температурами воздуха и усилением ветра, 10-12 июня местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Во избежание появление новых очагов лесных пожаров доступ в лес в этих районах запрещен.

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