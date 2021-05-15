В Бурятии у «Оленей» столкнулись такси и «Лэнд Крузер»









Накануне в 12-м часу ночи в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП возле моста через Селенгу, напротив памятника «Олени».Возле кафе «Эндемик» столкнулись легковушка «Рено Логан» с символикой службы такси и «Тойота Лэнд Крузер». Очевидцы описывают произошедшее так: внедорожник притормозил и начал поворачивать к «Оленям», в этот момент в него въехал ехавший сзади таксист.К слову, в легковушке находились пассажиры.Автомобилистам предстоит серьёзный ремонт. Впрочем, полисы ОСАГО у обоих водителей есть.Люди не пострадали.