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В Бурятии у «Оленей» столкнулись такси и «Лэнд Крузер»

В Бурятии у «Оленей» столкнулись такси и «Лэнд Крузер»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла поздним вечером

Накануне в 12-м часу ночи в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП возле моста через Селенгу, напротив памятника «Олени».

Возле кафе «Эндемик» столкнулись легковушка «Рено Логан» с символикой службы такси и «Тойота Лэнд Крузер». Очевидцы описывают произошедшее так: внедорожник притормозил и начал поворачивать к «Оленям», в этот момент в него въехал ехавший сзади таксист.

К слову, в легковушке находились пассажиры.



Автомобилистам предстоит серьёзный ремонт. Впрочем, полисы ОСАГО у обоих водителей есть.

Люди не пострадали. 

такси ДТП
 
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