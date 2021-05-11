Школы Бурятии проверят после массового убийства в Казани









Следственный комитет России возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Улан-Удэ была похожая история с нападением на школу, к счастью, обошедшаяся без жертв. В январе 2018 года девятиклассник школы №5 в Сосновом Бору бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. Когда из задымленного кабинета начали выбегать семиклассники, подросток бил топором по испуганным школьникам. Всего пострадали шестеро человек, включая учительницу и самого нападавшего, пытавшегося покончить с собой. Одной девочке отрубили два пальца. Другая на некоторое время впала в кому из-за тяжёлой травмы головы. Дети проходили долгий курс лечения.

Разрешение на хранение огнестрельного оружия стрелок получил незадолго до нападения. После трагедии в Казани президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которые могут использовать граждане.Следственный комитет России возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики.- Поручение дано заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому и заместителю председателя правительства по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий, произошедших в школе Казани.Трагедия произошла сегодня, 11 мая, в гимназии №175 в Казани. В школу зашёл 19-летний парень и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 11 человек, сообщает «Газета.Ру». Судя по сообщениям СМИ, большинство погибших – дети, также сообщается об убитых учительнице и охраннике-вахтёре. Более 30 человек пострадали.Во время стрельбы дети были на уроках.- Я сначала подумала что это стук в стену дверью. Потом мы слышим большой грохот. Мы все сильно испугались, подбежали к заднему окну, открыли и начали прыгать — мы были на первом этаже. Как все вышли через окно, видим, как запасной выход был взорван. В это время был также большой взрыв у нашего кабинета. Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули. Также я вижу, как с третьего этажа падают восьмиклассники. Минут через пять я вижу, как двое мужчин несут восьмиклассника. Его положили на землю. Он был весь в крови. Я была в полном шоке — как в него попали! Я своим глазам не могла поверить, — рассказала выжившая школьница 5-tv.ru.Раненые дети лежали на земле у школы, ожидая помощи.Стрелок задержан. Известно, что он учился на четвёртом курсе колледжа, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности, рассказали РБК в колледже. Несколько лет назад окончил эту же гимназию.12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Во всех школах Казани после трагедии отменили занятия. Со школьниками работают психологи МЧС.