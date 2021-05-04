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В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже
Происшествия,  Фото:МВД по РБ
У потерпевших и подозреваемых произошёл конфликт около продуктового магазина

В столице Бурятии сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже имущества. 1 мая в полицию Октябрьского района поступили сообщения от двух улан-удэнцев. Мужчины рассказали, что возвращались домой на такси. По пути заехали в продуктовый магазин по улице Тобольская. Возле магазина произошел конфликт с группой молодых людей, в ходе которой у них было похищено имущество.

Приметы разыскиваемых:
- Мужчина европейской внешности, среднего телосложения, рост 170 см, на вид 30-35 лет. Был одет: серая мастерка с белыми лампасами на рукавах, брюки и ботинки тёмные.
- Мужчина европейской внешности, худощавого телосложения, рост 175 см, на вид 30-35 лет. Был одет во всё чёрное.

- При наличии какой-либо информации о разыскиваемых гражданах или их местонахождении просим сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8(9021)531-00-31, 8(3012)34-82-62 или 102 (112), - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Бурятия Улан-Удэ кража
 
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