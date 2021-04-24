В Бурятии едва не сгорели два дома

















Сегодня, 24 апреля, в улусе Нурселение Иволгинского района Бурятии произошло загорелись дома и сухая трава. До прибытия пожарных огонь сдерживали местные жители, заливавшие пламя водой.- На момент прибытия пожарных на соседствующих участках горели веранда одного и стена другого дома, а также сухая трава. Была угроза распространения огня на другие дома и постройки. Совместными силами огнеборцев 6-го Иволгинского отряда Государственной пожарной службы Бурятии и пожарно-спасательной части 73 ГУ МЧС России по республике открытое горение было ликвидировано за 27 минут, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара на одном участке огнём повреждена веранда дома и стройматериалы, на втором - повреждена стена дома. На двух участках сгорела трава на общей площади 1030 кв.м. Перехода огня на расположенные рядом дома и постройки пожарные не допустили.Причина пожара устанавливается. Предположительно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнём, в результате которого пламя распространилось по траве на жилые дома.