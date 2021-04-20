В Забайкалье ребёнок погиб, провалившись под лёд

Мальчик играл на реке без присмотра взрослых



20 апреля в городе Сретенск Забайкальского края на реке Шилка провалился под лёд и погиб девятилетний мальчик. Он жил неподалёку.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело ребёнка извлечено из воды.



- Следователи осматривают место. Тело ребёнка будет направлено для производства судмедэкспертизы с целью установления причины смерти. Следователи устанавливают и опрашивают очевидцев трагедии, а также родителей ребёнка, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По предварительным данным, ребёнок провалился под лёд реки, когда играл без присмотра взрослых.



Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.





