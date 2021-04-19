В Улан-Удэ диджей обокрал посетительницу караоке-клуба

Полицейские несколько часов смотрели видеозаписи



18 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже в караоке-клубе. У 28-летней посетительницы заведения украли сотовый телефон. В какой момент пропало мобильное устройство, нетрезвая девушка не помнила, рассказали в МВД по Бурятии.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники потратили несколько часов на изучение записей с камер видеонаблюдения. Так удалось установить, что кражу совершил 22-летний диджей караоке-клуба.



Молодой человек стащил гаджет после беседы с посетительницей. Девушка, забрав у него микрофон, оставила свой телефон на стойке.



Диджей был задержан. Он признался, что после кражи выбросил сим-карту, а мобильник спрятал в заведении.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



Возбуждено уголовное дело о краже.

