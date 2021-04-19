Полицейские несколько часов смотрели видеозаписи
18 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже в караоке-клубе. У 28-летней посетительницы заведения украли сотовый телефон. В какой момент пропало мобильное устройство, нетрезвая девушка не помнила, рассказали в МВД по Бурятии.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники потратили несколько часов на изучение записей с камер видеонаблюдения. Так удалось установить, что кражу совершил 22-летний диджей караоке-клуба.
Молодой человек стащил гаджет после беседы с посетительницей. Девушка, забрав у него микрофон, оставила свой телефон на стойке.
Диджей был задержан. Он признался, что после кражи выбросил сим-карту, а мобильник спрятал в заведении.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Улан-Удэ диджей обокрал посетительницу караоке-клуба
Происшествия, Фото:
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