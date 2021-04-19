Пропавшего жителя Бурятии в последний раз видели в августе

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Полиция Бурятии разыскивает 46-летнего жителя Кижингинского района Сергея Белобородова. Он 29 августа 2020 года ушёл из дома родственницы в микрорайоне Энергетик Улан-Удэ, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Заявление о его пропаже поступило в полицию на минувшей неделе, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: ветровка чёрного цвета, джинсы синие, кроссовки тёмно-синего цвета.

- Ранее неоднократно уходил, - отмечают в МВД.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30141)32-4-84, 8(983)530-68-71 или 102 (112).


пропавшие без вести
 
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