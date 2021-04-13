Улан-удэнец с марихуаной выдал себя, резко отвернувшись





Поздно вечером в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Николая Петрова, обратили внимание на подозрительного молодого человека. Он при виде автопатруля резко отвернулся от росгвардейцев.Сотрудники остановили парня, проверили документы и осмотрели. В спортивной сумке росгвардейцы обнаружили пакет с травянистой массой с характерным запахом дикой конопли.В результате экспертизы было установлено, что изъятое является марихуаной весом около 50 граммов.Задержанный 18-летний гражданин доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.