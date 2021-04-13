Улан-удэнец с марихуаной выдал себя, резко отвернувшись

Наркотики у прохожего обнаружили росгвардейцы
Поздно вечером в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Николая Петрова, обратили внимание на подозрительного молодого человека. Он при виде автопатруля резко отвернулся от росгвардейцев.
Сотрудники остановили парня, проверили документы и осмотрели. В спортивной сумке росгвардейцы обнаружили пакет с травянистой массой с характерным запахом дикой конопли.
В результате экспертизы было установлено, что изъятое является марихуаной весом около 50 граммов.
Задержанный 18-летний гражданин доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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