В Бурятии люди эвакуировались дома, где произошёл пожар

19 марта в городе Кяхта Кяхтинского района Бурятии горела однокомнатная квартира в трёхэтажном жилом доме.
На момент прибытия пожарных огонь был внутри квартиры. Жильцы подъезда в количестве 12 человек, трои из которых дети, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.
Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.
В результате пожара в квартире обгорела стена и шкаф на общей площади 20 квадратных метров.
Предположительно, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в Курумканском районе пострадали три человека, один из них получил ожог 90% тела.