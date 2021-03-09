Жителя Бурятии посадили на три года за коноплю

Он собрал наркотик в поле
Житель Гусиноозёрска осуждён за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Молодой человек зная, где произрастает конопля, пришёл на поле и собрал её. После чего на машине поехал в Гусиноозёрск, где был остановлен сотрудниками ДПС. Собранную коноплю у него изъяли.
На суде молодой человек вину признал в полном объёме.
- Суд признал в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, т.к. он был ранее судим, в установленном порядке судимости не сняты, правильных выводов не сделал и в период не погашенной судимости вновь совершил умышленное тяжкое преступление, - отметили в Гусиноозёрском районном суде.
Парню назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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