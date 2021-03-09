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Жителя Бурятии посадили на три года за коноплю

Жителя Бурятии посадили на три года за коноплю
Происшествия,  Фото:из архива
Он собрал наркотик в поле

Житель Гусиноозёрска осуждён за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Молодой человек зная, где произрастает конопля, пришёл на поле и собрал её. После чего на машине поехал в Гусиноозёрск, где был остановлен сотрудниками ДПС. Собранную коноплю у него изъяли.

На суде молодой человек вину признал в полном объёме.

- Суд признал в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, т.к. он был ранее судим, в установленном порядке судимости не сняты, правильных выводов не сделал и в период не погашенной судимости вновь совершил умышленное тяжкое преступление, - отметили в Гусиноозёрском районном суде.

Парню назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
наркотики конопля
 
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