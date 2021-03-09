Жителя Бурятии посадили на три года за коноплю

Происшествия, Фото: из архива

Он собрал наркотик в поле



Житель Гусиноозёрска осуждён за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Молодой человек зная, где произрастает конопля, пришёл на поле и собрал её. После чего на машине поехал в Гусиноозёрск, где был остановлен сотрудниками ДПС. Собранную коноплю у него изъяли.



На суде молодой человек вину признал в полном объёме.



- Суд признал в действиях подсудимого опасный рецидив преступлений, т.к. он был ранее судим, в установленном порядке судимости не сняты, правильных выводов не сделал и в период не погашенной судимости вновь совершил умышленное тяжкое преступление, - отметили в Гусиноозёрском районном суде.



Парню назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

