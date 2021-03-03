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Пропавшую в Улан-Удэ бабушку нашли на остановке

Пропавшую в Улан-Удэ бабушку нашли на остановке
Происшествия, 
Пропавшая пенсионерка нашлась благодаря неравнодушной женщине

В Улан-Удэ нашлась живой пропавшая в феврале 88-летняя бабушка. Пожилую женщину на улице опознала местная жительница, которая видела ранее ориентировку на пропавшую.

- Вчера в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что видела в СМИ ориентировку о пропавшей 88-летней Долгор Д. Она рассказала правоохранителям, что вечером бабушка стояла на остановке общественного транспорта по ул. Ключевской. Женщина спросила, нужна ли ей помощь, и после полученного положительного ответа проводила пенсионерку в социальное учреждение, - сообщили сегодня в МВД по Бурятии.

Полицейские обнаружили разыскиваемую пенсионерку по указанному адресу.

- С ней всё в порядке, - отмечают в полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 88-летняя бабушка ушла из дома на улице Сахьяновой в Улан-Удэ в феврале. Родственница обратилась в полицию в последний день зимы. Ориентировку на пропавшую разместили СМИ, а после паблики в соцсетях.


пропавшие без вести
 
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