Вымогателю 18 лет
В Кяхтинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и вымогательстве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
25 февраля 18-летний сельчанин находился в гостях у малознакомого местного жителя. Во время совместного распития спиртного молодой человек украл 31-летнего хозяина дома сотовый телефон.
Затем он стал требовать деньги у хозяина, угрожая ему кухонным ножом. Мужчина ответил, что наличных у него нет, а все сбережения он хранит на счёте.
Тогда молодой человек заставил собутыльника пройти с ним до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Однако в пути им встретились знакомые пострадавшего. Разговорившись с ними, мужчина сумел убежать от вымогателя, и сообщить в полицию о случившемся.
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В Бурятии вымогатель, угрожая жертве ножом, заставил идти к банкомату
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