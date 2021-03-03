В Бурятии вымогатель, угрожая жертве ножом, заставил идти к банкомату

Вымогателю 18 лет



В Кяхтинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и вымогательстве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





25 февраля 18-летний сельчанин находился в гостях у малознакомого местного жителя. Во время совместного распития спиртного молодой человек украл 31-летнего хозяина дома сотовый телефон.



Затем он стал требовать деньги у хозяина, угрожая ему кухонным ножом. Мужчина ответил, что наличных у него нет, а все сбережения он хранит на счёте.



Тогда молодой человек заставил собутыльника пройти с ним до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Однако в пути им встретились знакомые пострадавшего. Разговорившись с ними, мужчина сумел убежать от вымогателя, и сообщить в полицию о случившемся.



Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.





