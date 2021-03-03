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В Бурятии вымогатель, угрожая жертве ножом, заставил идти к банкомату

В Бурятии вымогатель, угрожая жертве ножом, заставил идти к банкомату
Происшествия, 
Вымогателю 18 лет

В Кяхтинском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и вымогательстве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


25 февраля 18-летний сельчанин находился в гостях у малознакомого местного жителя. Во время совместного распития спиртного молодой человек украл 31-летнего хозяина дома сотовый телефон.

Затем он стал требовать деньги у хозяина, угрожая ему кухонным ножом. Мужчина ответил, что наличных у него нет, а все сбережения он хранит на счёте.

Тогда молодой человек заставил собутыльника пройти с ним до ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Однако в пути им встретились знакомые пострадавшего. Разговорившись с ними, мужчина сумел убежать от вымогателя, и сообщить в полицию о случившемся.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.


вымогательство
 
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