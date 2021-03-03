Женщина убила одним ударом ножа
Закаменский районный суд в Бурятии признал местную жительницу виновной в убийстве.
Мужчина и женщины были пьяны, когда между ними вспыхнула ссора. Мужчина побил свою подругу.
Обозлившись, женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь обидчика. От полученной травмы мужчина скончался.
- Доводы стороны защиты о том, что женщина превысила пределы необходимой обороны, своего подтверждения в суде первой инстанции не нашли, - сообщает пресс-служба Закаменского суда.
Жительница Бурятии зарезала ударившего её мужчину
Происшествия, Фото:
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