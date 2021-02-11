Он будет действовать на территории города по 20 февраля
В связи с повышением пожарной опасности на территории города, связанной с ростом пожаров и пострадавших на пожарах, в Братске установлен особый противопожарный режим на период с 9 часов 10 февраля до 9 часов 20 февраля. Соответствующее постановление подписано в администрации города Братска.
По информации врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области Фариды Зариповой, с начала года на 9 февраля в Братске зарегистрировано 67 пожаров.
- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров возросло на 46%, количество погибших увеличилось на 1 случай, количество травмированных - на 5 случаев (в 2020 году гибели и травмирования людей на пожарах не допущено), - пояснила Фарида Зарипова.
Чаще всего пожары происходят в частных домах (почти треть от общего количества пожаров), в жилых квартирах, а также в дачных постройках и гаражах. Основными причинами этих происшествий являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, а также неосторожное обращение с огнём.
- Особый противопожарный режим установлен в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предупреждения пожаров, распространения пожарно-технических знаний, выполнения профилактических противопожарных мероприятий, - сообщает пресс-служба администрации Братска.
В Братске установлен особый противопожарный режим
Происшествия, Фото:
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