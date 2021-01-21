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Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу

Учитель музыки из Иркутска перевела мошенникам 271 тысячу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Учительница хотела заработать на инвестициях

В Иркутской области впервые в этом году число заявлений жертв дистанционных мошенничеств достигло 10-ти за сутки. Столько поступило в среду. Общая сумма ущерба составила около трёх миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В семи случаях мошенники представлялись специалистами банка и сообщали жертвам о выявленной попытке кражи денег со счёта, либо оформления кредита на его имя. Мошенники предлагали в качестве единственной возможности спасти сбережения сделать перевод на безопасный (резервный) счёт.

В двух других случаях жители Иркутской области планировали купить телят, а также беговую дорожку. Покупатели перевели необходимую сумму, однако желаемый товар не получили.

Ещё одной жертвой мошенников стала учитель музыки из иркутской школы. По предложению неизвестной сотрудницы брокерской компании педагог решила заработать на инвестициях и перевела для этих целей 271 тысячу рублей. После перечисления денег телефон финансового эксперта оказался недоступен.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.



мошенничество
 
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