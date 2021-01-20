На забайкальца возбудили дело за рубку горельника и сухостоя

Мужчина нанял рабочих для рубки деревьев
В полицию в Оловяннинском районе Забайкальского края из участкового лесничества поступило сообщение о незаконной рубке. В трёх километрах от села Долгокыча неизвестные незаконно спилили 200 берёз и 268 лиственниц. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
По подозрению в рубке был задержан 36-летний житель села Долгокыча. Он заключил договор на заготовку дров. Для рубки он привлёк наёмных рабочих. За пределами выделенного участка и было спилено 500 деревьев, большая часть из которых является горельником и сухостоем.
- При этом мужчина не уведомил наёмных работников о своих преступных действиях. Распиленный на чурки лес подозреваемый вывозил на арендованной автомашине ЗИЛ-131. Часть заготовленных дров он оставлял себе, часть продал на предприятия и жителям, - сообщили в полиции.
Задержанный допрошен, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По этой статье предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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