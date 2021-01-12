Красноярец нашёл в Бурятии тайник с золотом

Драгметаллы рабочий присвоил и тайком вывез из Бурятии. Он разделил всё по трём пакетам, обмотал скотчем и положил под переднее пассажирское сиденье автомобиля своего знакомого. На машине в июне 2020 года друзья выехали из Бурятии. К слову, владелец авто ничего о спрятанном золоте знал.







По закону, драгоценные металлы отнесены к видам объектов, нахождение которых в обороте допускается только по специальному разрешению.









Житель Красноярска предстанет перед судом за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов, найденных в Бурятии. Недавно было окончено расследование этого уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.32-летний житель Красноярска работал машинистом мельницы на горно-обогатительном предприятии в Бурятии. По его словам, во время замены трубы он размотал утеплитель и наткнулся там на тайник. В спрятанных рукавицах был свёрток, а в нём драгметаллы. В находке оказалось более 700 граммов химически чистого золота и 94 грамма чистого серебра.На 854 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе селе Вознесенка Красноярского края полицейские остановили автомобиль. Во время досмотра машины была обнаружена упаковка с золотом.Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.