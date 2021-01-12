 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Красноярец нашёл в Бурятии тайник с золотом

Красноярец нашёл в Бурятии тайник с золотом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю
Мужчина наткнулся на тайник на горно-обогатительном предприятии в Бурятии

Житель Красноярска предстанет перед судом за незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов, найденных в Бурятии. Недавно было окончено расследование этого уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

32-летний житель Красноярска работал машинистом мельницы на горно-обогатительном предприятии в Бурятии. По его словам, во время замены трубы он размотал утеплитель и наткнулся там на тайник. В спрятанных рукавицах был свёрток, а в нём драгметаллы. В находке оказалось более 700 граммов химически чистого золота и 94 грамма чистого серебра.

Драгметаллы рабочий присвоил и тайком вывез из Бурятии. Он разделил всё по трём пакетам, обмотал скотчем и положил под переднее пассажирское сиденье автомобиля своего знакомого. На машине в июне 2020 года друзья выехали из Бурятии. К слову, владелец авто ничего о спрятанном золоте знал.


На 854 км трассы Р-255 «Сибирь» в районе селе Вознесенка Красноярского края полицейские остановили автомобиль. Во время досмотра машины была обнаружена упаковка с золотом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По закону, драгоценные металлы отнесены к видам объектов, нахождение которых в обороте допускается только по специальному разрешению.




золото драгметаллы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ работник автомойки угнал машину клиента
В Улан-Удэ работник автомойки угнал машину клиента
Происшествия, 12.01.2021
Угнанная машина успела за ночь попасть в аварию
Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения
Серию афтершоков зафиксировали в Бурятии после землетрясения
Происшествия, 12.01.2021
После утреннего землетрясения в Бурятии обследуют здания
В Бурятии на месте пожара нашли тело
В Бурятии на месте пожара нашли тело
Происшествия, 12.01.2021
Трагедия произошла в зимовье
В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света
В Улан-Удэ детсад, школа и дома оставались без света
Происшествия, 12.01.2021
Случилось аварийное отключение света
Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение
Жителей Бурятии вновь разбудило землетрясение
Происшествия, 12.01.2021
В домах тряслась мебель , а люди были испуганы
Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ
Появилось видео по делу о краже 16 миллионов из инкассации в Улан-Удэ
Происшествия, 11.01.2021
Украденные в Улан-Удэ миллионы воры сложили в мешок
Жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов
Жительница Бурятии отдала мошенникам более трёх миллионов
Происшествия, 11.01.2021
Деньги для мошенников наивная женщина назанимала у друзей и родных
С начала года от обморожения погибли 19 жителей Бурятии
С начала года от обморожения погибли 19 жителей Бурятии
Происшествия, 11.01.2021
Скорую помощь в новогодние праздники вызывали более восьми тысяч раз
Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ
Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ
Происшествия, 11.01.2021
Мать наткнулась на жуткую переписку своей маленькой дочери
Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские
Приморцу в Братске попались неподкупные полицейские
Происшествия, 11.01.2021
Пассажир поезда пытался откупиться двумя тысячами рублей  
В Бурятии 14-летний подросток, защищая маму, убил отчима
В Бурятии 14-летний подросток, защищая маму, убил отчима
Происшествия, 11.01.2021
Мужчина набросился на женщину, требуя алкоголь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^