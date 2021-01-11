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Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ

Педофил вступил в переписку с 8-летней девочкой из Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать наткнулась на жуткую переписку своей маленькой дочери

5 января улан-удэнка, проверяя на планшете свой аккаунт в соцсети, обнаружила жуткую переписку. Неизвестный просил восьмилетнюю дочь женщины выслать свои интимные фотографии.

Мать незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, девочка дома имела свободный доступ к планшету и аккаунту своей матери в социальной сети. 4 января ей пришло сообщение с незнакомой страницы с предложением заработка в качестве фотомодели. Девочка отправила голосовой ответ и сообщила, что ей восемь лет.

Так неизвестный вступил в переписку с ребёнком. Он просил сделать и переслать свои фотографии интимного характера за вознаграждение. Сообщения для девочки поступали с двух аккаунтов, в них, помимо уговоров, были инструкции, как незаметно от взрослых сделать соответствующие снимки.

К счастью, на следующий день мать обнаружила эту переписку.

Следователи ищут людей, которые вели переписку с девочкой.

- За последнее время отмечается рост схожих преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершаемых посредствам социальных сетей. Поэтому просим всех родителей, дети которых имеют свободный доступ к сети Интернет с мобильных или стационарных компьютерных устройств, проявлять бдительность и регулярно отслеживать посещения детьми сайтов и их активность в социальных сетях для пресечения возможного доступа к опасной или вредоносной информации, а также общения детей с потенциально опасными лицами, посягающими на нормальное психическое развитие ребенка, - призывают в следственном управлении.
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