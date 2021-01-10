В Иркутской области в аварии погибли 3 человека



9 января около 11 часов 45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автомобилей на 8-м километре Александровского тракта в Иркутской области. Установлено, что на дороге произошло столкновение «Тойоты Карина», «Тойоты Камри» и «Тойоты Раум». В результате аварии погибли 35-летняя водитель и 53-летняя пассажирка «Раума», а также 68-летний пассажир «Карины».



По факту ДТП с участием трёх автомобилей возбуждено уголовное дело.



Для восстановления деталей произошедшего и установления всех обстоятельств происшествия следствие просит откликнуться очевидцев аварии, владельцев автомобилей с видеорегистраторами, запечатлевшими момент ДТП.

