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В Иркутской области в аварии погибли 3 человека

В Иркутской области в аварии погибли 3 человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Для восстановления деталей произошедшего следствие просит откликнуться очевидцев аварии

9 января около 11 часов 45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автомобилей на 8-м километре Александровского тракта в Иркутской области. Установлено, что на дороге произошло столкновение «Тойоты Карина», «Тойоты Камри» и «Тойоты Раум». В результате аварии погибли 35-летняя водитель и 53-летняя пассажирка «Раума», а также 68-летний пассажир «Карины».

По факту ДТП с участием трёх автомобилей возбуждено уголовное дело.

Для восстановления деталей произошедшего и установления всех обстоятельств происшествия следствие просит откликнуться очевидцев аварии, владельцев автомобилей с видеорегистраторами, запечатлевшими момент ДТП. 
ДТП
 
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