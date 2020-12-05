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Улан-удэнец незаконно рубил берёзы

Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе

Днём 4 декабря участковый уполномоченный полиции в лесу в Тарбагатайском районе Бурятии задержал улан-удэнца. Задержан 34-летний не работающий житель Улан-Удэ, вырубивший 3,5 кубометра берёзы. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 15 тысяч рублей.

С места происшествия изъята заготовленная древесина, бензопила и микрогрузовик.

Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.


черные лесорубы
 
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