«Чёрного лесоруба» поймали в пригородном районе
Днём 4 декабря участковый уполномоченный полиции в лесу в Тарбагатайском районе Бурятии задержал улан-удэнца. Задержан 34-летний не работающий житель Улан-Удэ, вырубивший 3,5 кубометра берёзы. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 15 тысяч рублей.
С места происшествия изъята заготовленная древесина, бензопила и микрогрузовик.
Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание, сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец незаконно рубил берёзы
Происшествия, Фото:
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