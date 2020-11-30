Мужчина ловил омуль в месте нереста
В Бурятии транспортные полицейские задержали 30-летнего браконьера. Ранее судимый мужчина сетью выловил запрещённый к добыче омуль в местах нереста - на реке Душкачанка в Северо-Байкальском районе республики. Общая сумма ущерба составила более 145 тысяч рублей.
За незаконный вылов рыбы браконьеру грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Бурятии браконьер выловил омуля на 145 тысяч
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