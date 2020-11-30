В Бурятии браконьер выловил омуля на 145 тысяч

Мужчина ловил омуль в месте нереста



В Бурятии транспортные полицейские задержали 30-летнего браконьера. Ранее судимый мужчина сетью выловил запрещённый к добыче омуль в местах нереста - на реке Душкачанка в Северо-Байкальском районе республики. Общая сумма ущерба составила более 145 тысяч рублей.



За незаконный вылов рыбы браконьеру грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

