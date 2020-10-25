В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В МЧС уже определили причину смертельного пожара



Сегодня утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании большегрузного автомобиля в Улан-Удэ, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



По прибытию пожарных из кабины шёл плотный дым.



Во время тушения в кабине автомобиля обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.



В течение нескольких минут пожар был ликвидирован на площади 3 кв.м. В результате выгорела приборная панель.



К ликвидации возгорания привлекались пять пожарных и две единицы техники.

