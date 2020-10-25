В МЧС уже определили причину смертельного пожара
Сегодня утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании большегрузного автомобиля в Улан-Удэ, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
По прибытию пожарных из кабины шёл плотный дым.
Во время тушения в кабине автомобиля обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.
В течение нескольких минут пожар был ликвидирован на площади 3 кв.м. В результате выгорела приборная панель.
К ликвидации возгорания привлекались пять пожарных и две единицы техники.
В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В МЧС уже определили причину смертельного пожара
Мальчика госпитализировали в больницу
Жалобу проверяют следователи
Инцидент произошёл на вокзале
60-летний мужчина пропал 1 июля
Мужчина пытался украсть алкоголь, а смог – только муку
Обошлось без пострадавших
Из-за аварии было затруднено движение
Пьяный пассажир забыл телефон в салоне машины
От похолодания пострадали хозяйства в шести районах края
«Сколько здесь кубометров мусора, даже боюсь предположить», - говорит очевидец, заснявший свалку на видео
Задержанный обманул пенсионера в Иркутске
Грабитель попросил телефон для звонка
Вандала задержал сторож
Воровка решила опробовать метод кражи, о котором узнала недавно