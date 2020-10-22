В бурятском посёлке горела котельная

Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода



Вечером 21 октября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошёл пожар в пристроенной к дому котельной. Возгорание обнаружили соседи, которые сообщили об этом 14-летней девочке, находившейся в доме, чем, вероятно, спасли ей жизнь.



На момент прибытия пожарных крыша котельной горела полностью, пламя распространялось на соседнее помещение. В результате пожара полностью сгорела крыша котельной, частично повреждена крыша дома на площади 2 кв. м.



Уничтожения основных конструкций дома не допущено. Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

