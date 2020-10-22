Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода
Вечером 21 октября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района произошёл пожар в пристроенной к дому котельной. Возгорание обнаружили соседи, которые сообщили об этом 14-летней девочке, находившейся в доме, чем, вероятно, спасли ей жизнь.
На момент прибытия пожарных крыша котельной горела полностью, пламя распространялось на соседнее помещение. В результате пожара полностью сгорела крыша котельной, частично повреждена крыша дома на площади 2 кв. м.
Уничтожения основных конструкций дома не допущено. Вероятная причина пожара - перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В бурятском посёлке горела котельная
Происшествия, Фото:
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