У обоих умерших мужчин была тяжёлая форма коронавируса
Число умерших пациентов с COVID-19 в Бурятии выросло до 75-ти. За минувшие сутки умерли двое пациентов.
Одному из них был 91 год. Коронавирус у пожилого мужчины протекал в тяжёлой форме, а состояние было осложнено двусторонней пневмонией. Также больной страдал ишемической кардиомиопатией, тяжёлой хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.
Пенсионер умер в стационаре по ул. Солнечная 4 «а». Последние четверо суток перед смертью он был в отделении реанимации, из них трое суток – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
В республиканской клинической инфекционной больнице умер 64-летний мужчина. У него было тяжёлое течение коронавируса и двусторонняя пневмония.
Мужчина находился перед смертью на стационарном течении 22 суток, из них в отделении реанимации 15 суток, на ИВЛ – 10 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этих случаев летальный исход среди больных COVID-19 был зафиксирован в среду, когда скончался 65-летний мужчина.
На утро 3 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7271 (+89 за сутки).
Коронавирус в Бурятии забрал ещё две жизни
Происшествия, Фото:
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