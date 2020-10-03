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Коронавирус в Бурятии забрал ещё две жизни

Коронавирус в Бурятии забрал ещё две жизни
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У обоих умерших мужчин была тяжёлая форма коронавируса

Число умерших пациентов с COVID-19 в Бурятии выросло до 75-ти. За минувшие сутки умерли двое пациентов.

Одному из них был 91 год. Коронавирус у пожилого мужчины протекал в тяжёлой форме, а состояние было осложнено двусторонней пневмонией. Также больной страдал ишемической кардиомиопатией, тяжёлой хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

Пенсионер умер в стационаре по ул. Солнечная 4 «а». Последние четверо суток перед смертью он был в отделении реанимации, из них трое суток – на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В республиканской клинической инфекционной больнице умер 64-летний мужчина. У него было тяжёлое течение коронавируса и двусторонняя пневмония.

Мужчина находился перед смертью на стационарном течении 22 суток, из них в отделении реанимации 15 суток, на ИВЛ – 10 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этих случаев летальный исход среди больных COVID-19 был зафиксирован в среду, когда скончался 65-летний мужчина.

На утро 3 октября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 7271 (+89 за сутки).


смерть коронавирус
 
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