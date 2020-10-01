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В Бурятии больной коронавирусом умер после месяца в реанимации

В Бурятии больной коронавирусом умер после месяца в реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
У скончавшегося пациента коронавируса был осложнён другими заболеваниями

Число умерших пациентов в COVID-19 в Бурятии выросло до 73-х. Ещё один больной скончался накануне. Ему было 65 лет.

- В республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 65 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжёлого течения, осложнённой двухсторонней пневмонией на фоне ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза, сахарного диабета и ожирения третьей степени, - сообщили в республиканском оперштабе.

Мужчина перед смертью находился на стационарном лечении в отделении реанимации 33 дня.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальный исход был зафиксирован днём ранее, когда скончался 89-летний пациент.

В Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098 (+79 за сутки). 
смерть коронавирус
 
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