У скончавшегося пациента коронавируса был осложнён другими заболеваниями
Число умерших пациентов в COVID-19 в Бурятии выросло до 73-х. Ещё один больной скончался накануне. Ему было 65 лет.
- В республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 65 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжёлого течения, осложнённой двухсторонней пневмонией на фоне ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза, сахарного диабета и ожирения третьей степени, - сообщили в республиканском оперштабе.
Мужчина перед смертью находился на стационарном лечении в отделении реанимации 33 дня.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого летальный исход был зафиксирован днём ранее, когда скончался 89-летний пациент.
В Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098 (+79 за сутки).
В Бурятии больной коронавирусом умер после месяца в реанимации
Происшествия, Фото:
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