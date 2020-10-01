Добровольцам, принёсшим оружие, выплатили около 300 тысяч
С начала 2020 года 49 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение, об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Из 49 единиц оружия - 36 охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья, четыре единицы - оружия с нарезным стволом. Также сдано пять единиц газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, два боевых, два самодельных огнестрела и 1064 штуки боеприпасов к оружию, находящихся в незаконном обороте.
Общая сумма вознаграждений составила 271 тысяч 890 рублей.
Справка:
В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.
При сдаче оружия необходимо обращаться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.
Жители Иркутской области сдают ружья и самодельные огнестрелы
Происшествия, Фото:
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