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Жители Иркутской области сдают ружья и самодельные огнестрелы

Жители Иркутской области сдают ружья и самодельные огнестрелы
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Добровольцам, принёсшим оружие, выплатили около 300 тысяч

С начала 2020 года 49 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение, об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Из 49 единиц оружия - 36 охотничьи огнестрельные гладкоствольные ружья, четыре единицы - оружия с нарезным стволом. Также сдано пять единиц газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, два боевых, два самодельных огнестрела и 1064 штуки боеприпасов к оружию, находящихся в незаконном обороте.

Общая сумма вознаграждений составила 271 тысяч 890 рублей.

Справка:

В соответствии с действующим законодательством, в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности.

При сдаче оружия необходимо обращаться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, а также в территориальные отделы полиции. При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.


оружие Росгвардия
 
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