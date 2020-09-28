В Иркутской области микроавтобус сбил 16-летнего подростка

Происшествия, Фото: ОГИБДД МО МВД России «Усольский»

Наезд произошёл во дворе дома



В Усолье-Сибирском днём 25 сентября водитель микроавтобуса «Ниссан Ванетт» сбил 16-летнего подростка.



Микроавтобус двигался по дворовой дороге около дома 76 по улице Молотовая. В попутном направлении по проезжей части шли пешеходы, один из них нечаянно шагнул в сторону движущегося «Ниссана».



В результате произошёл наезд, при котором пострадал 16-летний подросток. С травмой ноги парень был доставлен в травмпункт.



Проводится административное расследование, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Усольский».

