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В Иркутской области микроавтобус сбил 16-летнего подростка

В Иркутской области микроавтобус сбил 16-летнего подростка
Происшествия,  Фото:ОГИБДД МО МВД России «Усольский»
Наезд произошёл во дворе дома

В Усолье-Сибирском днём 25 сентября водитель микроавтобуса «Ниссан Ванетт» сбил 16-летнего подростка.

Микроавтобус двигался по дворовой дороге около дома 76 по улице Молотовая. В попутном направлении по проезжей части шли пешеходы, один из них нечаянно шагнул в сторону движущегося «Ниссана».

В результате произошёл наезд, при котором пострадал 16-летний подросток. С травмой ноги парень был доставлен в травмпункт.

Проводится административное расследование, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Усольский».
ДТП
 
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