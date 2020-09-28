Наезд произошёл во дворе дома
В Усолье-Сибирском днём 25 сентября водитель микроавтобуса «Ниссан Ванетт» сбил 16-летнего подростка.
Микроавтобус двигался по дворовой дороге около дома 76 по улице Молотовая. В попутном направлении по проезжей части шли пешеходы, один из них нечаянно шагнул в сторону движущегося «Ниссана».
В результате произошёл наезд, при котором пострадал 16-летний подросток. С травмой ноги парень был доставлен в травмпункт.
Проводится административное расследование, сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Усольский».
В Иркутской области микроавтобус сбил 16-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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