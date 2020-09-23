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В Братске в ДТП погибла 2-летняя девочка

В Братске в ДТП погибла 2-летняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На трассе «Вилюй» столкнулись легковушка и грузовик

В Братске полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой погибла 2-летняя девочка.

Трагические события произошли накануне около 11 часов утра на 152 километре федеральной автодороге «Вилюй».

В результате столкновения грузового транспорта «Hino Ranger» и автомобиля «Тойота-Премио» несовместимые с жизнью травмы получила несовершеннолетняя пассажирка легковой машины. По предварительным сведениям, управлявший грузовиком 49-летний мужчина мог выехать на полосу встречного движения и допустить столкновение с двигавшейся навстречу иномаркой.

Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП.смерть Иркутская область
 
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