Братчанин убежал из гипермаркета с алкоголем на 8 тысяч

Вора поймали росгвардейцы



В городе Братск сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался украсть алкоголь и продукты питания из гипермаркета.



Мужчина спрятал в сумку несколько дорогостоящих бутылок алкогольных напитков и продукты питания общей стоимостью свыше восьми тысяч рублей и попытался с ними скрыться.



Однако ему помешали прибывшие по сигналу «тревога» сотрудники Росгвардии. Они задержали вора на улице Гагарина.



- Задержанный 1989 года рождения, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Кстати, ранее он был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.







