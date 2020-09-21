Вора поймали росгвардейцы
В городе Братск сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался украсть алкоголь и продукты питания из гипермаркета.
Мужчина спрятал в сумку несколько дорогостоящих бутылок алкогольных напитков и продукты питания общей стоимостью свыше восьми тысяч рублей и попытался с ними скрыться.
Однако ему помешали прибывшие по сигналу «тревога» сотрудники Росгвардии. Они задержали вора на улице Гагарина.
- Задержанный 1989 года рождения, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Кстати, ранее он был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Братчанин убежал из гипермаркета с алкоголем на 8 тысяч
Происшествия, Фото:
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