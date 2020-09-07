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Забайкалец напал с трубой на судебного пристава

Забайкалец напал с трубой на судебного пристава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Агрессивный мужчина был пьян

Житель Могочинского района Забайкальского края понесёт уголовную ответственность за нападение на судебного пристава, об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Нападение произошло, когда приставы приехали к местной жительнице, задолжавшей по алиментам более 300 тысяч рублей. Сотрудников агрессивно встретил сожитель женщины, который был пьян. Мужчина угрожал приставам, а затем и вовсе напал на одного из них с металлической трубой.

- Благодаря умелым действиям и хорошей физической подготовке сотрудникам службы судебных приставов удалось избежать серьёзных телесных повреждений. Мужчину доставили в отдел полиции, - отмечают в УФССП.

В отношении жителя Могочинского района возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».


судебные приставы насилие в отношении представителя власти
 
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