Забайкалец напал с трубой на судебного пристава

Агрессивный мужчина был пьян



Житель Могочинского района Забайкальского края понесёт уголовную ответственность за нападение на судебного пристава, об этом сообщили в пресс-службе краевого УФССП.



Нападение произошло, когда приставы приехали к местной жительнице, задолжавшей по алиментам более 300 тысяч рублей. Сотрудников агрессивно встретил сожитель женщины, который был пьян. Мужчина угрожал приставам, а затем и вовсе напал на одного из них с металлической трубой.



- Благодаря умелым действиям и хорошей физической подготовке сотрудникам службы судебных приставов удалось избежать серьёзных телесных повреждений. Мужчину доставили в отдел полиции, - отмечают в УФССП.



В отношении жителя Могочинского района возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».





