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Гибель в Сирии генерала, служившего в Бурятии, попала на видео

Гибель в Сирии генерала, служившего в Бурятии, попала на видео
Происшествия, 
Генерал-майор Вячеслав Гладких погиб в Сирии, подорвавшись на взрывном устройстве

Российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких 18 августа погиб в Сирии. Перед командировкой в Сирию Гладких служил в Бурятии, он занимал пост заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Улан-Удэ.

18 августа на пути следования колонны военной техники, возвращавшейся после гуманитарной миссии, сработало взрывное устройство. Накануне в Сети появилось видео, автор которого утверждает, что запечатлел произошедшее.На видео несколько русскоговорящих человек идут вдоль колонны военной техники. Взрывное устройство срабатывает прямо в кадре.

видео 18+



Генерал-майор Вячеслав Гладких скончался от тяжёлых ран во время эвакуации, сообщали федеральные СМИ. Ещё двое российских военнослужащих были ранены. Среди сирийских военных также есть погибшие и раненые.

«Лента.ру» со ссылкой на источники в Генштабе минобороны сообщает, что Гладких был одним из тех, кто разрабатывал операцию по освобождению Пальмиры. На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, помогавших сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Дейр-эз-Зоре.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление, совершенное против российских военнослужащих в Сирии, расследуется «тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям».

Министерство обороны России пообещало оказать семье погибшего всю необходимую помощь. Гладких будет посмертно представлен к государственной награде.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в ходе операции по освобождению сирийского города Дейр-эз-Зора в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Его хорошо помнят в Кяхте, где он два года был командиром 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Военнослужащие из Кяхты с большой теплотой отзывались об Асапове. Именно при нём в части появился буддийский священнослужитель. Бригада под командованием Асапова приняла участие в трёх международных учениях — двух российско-монгольских «Селенга-2011» и «Селенга-2012» и в российско-индийском «Индра-2012».

В 2018 году в Кяхте появилась улица имени Асапова.

Справка:

Вячеслав Гладких родился 24 августа 1975 года в городе Каратау Казахской ССР. В 1996 году окончил Челябинское высшее командное танковое училище с красным дипломом.

В 2004-2012 годах проходил военную службу в 467-м гвардейском окружном учебном центре на должностях начальника штаба 419-го гвардейского учебного мотострелкового полка и командира 522-го гвардейского учебного танкового полка в составе 53-й гвардейской стрелковой дивизии в Коврове (Владимирская область).

Затем занимал должности начальника Чебаркульского военного гарнизона, начальника штаба, затем и командира 7-й отдельной гвардейской танковой казачьей бригады в Чебаркуле (Челябинская область), а позже — 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Тоцком (Оренбургская область).

Неоднократно принимал участие в учениях, участвовал в танковом биатлоне, отмечался командованием с лучшей стороны. Являлся членом Общественно-политического совета при главе Тоцкого района, занимался приведением в порядок мемориалов на территории гарнизона, сотрудничал с советом шефов бригады и родительским комитетом и, по отзыву председателя последнего, «очень чутко относился к солдатам и к их матерям».

В декабре 2016 года Гладких было присвоено воинское звание генерал-майора. С отличием окончил военную академию в Москве. Последним его местом службы был пост заместителя командующего 36-й общевойсковой армией в Улан-Удэ.

Вскоре после назначения был направлен в командировку в Сирию, где принял участие в российской военной операции в качестве старшего военного советника при Сирийских вооружённых силах. Участвовал в разработке плана операции по освобождению Пальмиры.

Погиб 18 августа 2020 года, когда российская автоколонна возвращалась с гуманитарной миссии близ Дайр-эз-Заура. В 15 километрах от города по ходу движения автомобилей на обочине дороги, по официальной версии, сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Гладких стал первым с 2017 года высокопоставленным российским военным погибшим в Сирии, после генерал-лейтенанта Валерия Асапова.


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