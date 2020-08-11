Она предоставила фиктивный договор купли-продажи дома
27-летняя читинка, мать двух детей, предоставила фиктивный договор купли-продажи жилого дома площадью 200 кв. метров на территории дачного некоммерческого товарищества. На основании поданного документа она получила 453 026 рублей материнского капитала. Деньги женщина потратила на разные цели.
На читинку возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
На читинку возбудили дело за обналичивание маткапитала
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