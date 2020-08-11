В Забайкалье двое мужчин погибли в подвале гаража

Они могли погибнуть от отравления угарным газом



В Забайкальском крае 9 августа обнаружили тела двух мужчин в гараже в посёлке Шерловая Гора. По данному факту следователи проводят доследтсвенную проверку.



По предварительным данным, 9 августа мужчины 68 и 70 лет занимались проведением электропроводки в подвале гаража. Их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружил один из родственников.



Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников, других владельцев гаражей. Назначены судебные медицинские экспертизы для установления причин смерти.



По предварительной версии следствия, мужчины могли погибнуть от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.





