В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного туриста

Чтобы транспортировать мужчину из труднодоступной местности, пришлось привлечь вертолёт Ми-8 МЧС. Пострадавший ожидал помощи на стоянке «Пляж» у реки Китой.



Сегодня утром борт с четырьмя спасателями и врачом Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел из Иркутска.





По словам спасателей, травмированный находится в состоянии средней степени тяжести.







Вчера в Окинском районе Бурятии участник зарегистрированной тургруппы во время передвижения по маршруту Нилова Пустынь – Шумак – перевал Аршанский повредил ногу. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Пострадавший – житель Иркутска, ему 68 лет.В 11:40 вертолёт со спасателями совершил посадку на отмели в русле реки. Мужчину транспортировали на борт, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи на базе отряда в посёлке Никола Иркутской области.