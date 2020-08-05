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В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного туриста

В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного туриста
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пенсионер повредил ногу в горной местности

Вчера в Окинском районе Бурятии участник зарегистрированной тургруппы во время передвижения по маршруту Нилова Пустынь – Шумак – перевал Аршанский повредил ногу. Мужчина не мог передвигаться самостоятельно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавший – житель Иркутска, ему 68 лет.

Чтобы транспортировать мужчину из труднодоступной местности, пришлось привлечь вертолёт Ми-8 МЧС. Пострадавший ожидал помощи на стоянке «Пляж» у реки Китой.

Сегодня утром борт с четырьмя спасателями и врачом Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел из Иркутска.

В 11:40 вертолёт со спасателями совершил посадку на отмели в русле реки. Мужчину транспортировали на борт, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи на базе отряда в посёлке Никола Иркутской области.

По словам спасателей, травмированный находится в состоянии средней степени тяжести.

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