В Забайкалье браконьеры напали на инспектора, проводившего рейд

В настоящее время задержаны двое из четверых нарушителей



В Забайкальском крае в конце июля при обходе заказника «Борзинский» инспектором дирекции ООПТ были обнаружены следы нарушителей. Обследовав прилегающую территорию, егерь обнаружил четырёх граждан, которые разделывали туши лося и косули. Инспектор попытался задержать браконьеров, однако те, находясь в большинстве, оказали физическое сопротивление, после чего скрылись.



- Инспектор по спутниковой связи сообщил о нарушителях в местное управление министерства внутренних дел и охотоведу заказника. В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники МВД и ГКУ «Дирекция ООПТ» в ходе погони на рассвете 1 августа задержали двух граждан с тушами лося и косули. По факту выявления нарушителей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб», – рассказал директор дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края Александр Бузинов.



В рамках возбуждённого уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех лиц причастных к данному преступлению. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью государственному инспектору. В настоящее время на территории заказника работают следственные органы и прокуратура.



Согласно действующим нормам, на одного инспектора приходится не более 15 тысяч гектаров, однако этот показатель в региональных ООПТ на сегодня превышен в два раза. Для сравнения, на территории федеральных ООПТ площадь на одного инспектора составляет менее пяти тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

