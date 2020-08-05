 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

В Бурятии у наркомана нашли почти полкило «травки»

В Бурятии у наркомана нашли почти полкило «травки»
Происшествия, 
Мужчина собрал коноплю в поле

Вечером 31 июля сотрудники полиции на станции Саянтуй задержали 38-летнего улан-удэнца. У него в пакете обнаружили более 400 граммов марихуаны. Горожанин признался, что собрал коноплю на поле для собственного употребления.

По результатам медицинского освидетельствования у мужчины установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств.

Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление, а также за преступление имущественного характера. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
наркотики марихуана
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутские росгвардейцы спасли супругов из горящей машины
Иркутские росгвардейцы спасли супругов из горящей машины
Происшествия, 05.08.2020
Сотрудники случайно оказались рядом с местом ДТП
Жительница Бурятии с чужими фото красотки обманула мужчину на 450 тысяч
Жительница Бурятии с чужими фото красотки обманула мужчину на 450 тысяч
Происшествия, 05.08.2020
Аферистка использовала в соцсети не свои фотографии, а заманчивые снимки красавицы
В Бурятии подтопило село
В Бурятии подтопило село
Происшествия, 05.08.2020
На место прибыли оперативные службы и энергетики
В Бурятии дотла сгорели два автомобиля
В Бурятии дотла сгорели два автомобиля
Происшествия, 05.08.2020
Пожар произошёл в гараже возле дома
В Улан-Удэ насильник дважды нападал на одну и ту же женщину
В Улан-Удэ насильник дважды нападал на одну и ту же женщину
Происшествия, 05.08.2020
После первого изнасилования жертва хранила молчание в обмен на обещание не приближаться к ней
Жители Бурятии активно сдают оружие за деньги
Жители Бурятии активно сдают оружие за деньги
Происшествия, 05.08.2020
Люди, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают выплаты
В Иркутской области сутки искали заблудившихся грибников
В Иркутской области сутки искали заблудившихся грибников
Происшествия, 05.08.2020
Было обследовано около 40 квадратных километров
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 05.08.2020
Водитель микроавтобуса врезался в грузовик
В Улан-Удэ раскрыли серию краж кофе
В Улан-Удэ раскрыли серию краж кофе
Происшествия, 05.08.2020
Вор-кофеман орудовал пять месяцев
В Бурятии участковый поймал «чёрного лесоруба»
В Бурятии участковый поймал «чёрного лесоруба»
Происшествия, 05.08.2020
Мужчина рубил сосны и лиственницы
На Байкале медведя расстреляли в упор
На Байкале медведя расстреляли в упор
Происшествия, 05.08.2020
Расправу над плывущим медведем сняли на видео

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^