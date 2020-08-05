В Бурятии у наркомана нашли почти полкило «травки»

Мужчина собрал коноплю в поле
Вечером 31 июля сотрудники полиции на станции Саянтуй задержали 38-летнего улан-удэнца. У него в пакете обнаружили более 400 граммов марихуаны. Горожанин признался, что собрал коноплю на поле для собственного употребления.
По результатам медицинского освидетельствования у мужчины установлено состояние наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств.
Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление, а также за преступление имущественного характера. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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