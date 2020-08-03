 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Августа

02 Августа

Популярное

Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь

Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов

Жителя Закаменска, которого является пресвитером местной религиозной организации – закаменской церкви «Применение» Евангельских христиан-баптистов, оштрафовали за незаконный обряд. В конце июня мужчина организовал проповедь для приверженцев веры Евангельских христиан-баптистов в местности Бугры, расположенной вблизи города.

Правонарушение выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Бурятии.

- В ходе проверки установлено, что документы на право проведения религиозных обрядов в этой местности, находящейся в пограничной зоне, у пресвитера церкви «Примирение» Евангельских христиан-баптистов отсутствовали, а сам обряд носил публичный характер. Тем самым были нарушены требования федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В соответствии с законодательством, миссионерская деятельность беспрепятственно может проводиться в помещениях или на земельном участке, принадлежащих религиозным организациям, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.

Мировой судья судебного участка Закаменского района пресвитеру вынес наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.



религия религиозная организация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь
Происшествия, 03.08.2020
Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
В Бурятии из-за вандалов приостановили ремонт дороги
Происшествия, 03.08.2020
Неизвестные вывели из строя дорожный каток
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
В Улан-Удэ выявили ещё 39 больных коронавирусом
Происшествия, 03.08.2020
Темпы заражения населения COVID-19 остаются прежними
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
В Бурятии мужчина потерял сознание на крыше дома
Происшествия, 03.08.2020
Спускать с крыши пациента медикам помогали пожарные
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
В Бурятии заместитель главврача брал взятки
Происшествия, 03.08.2020
Замглавврач получал взятки за поставку каменного угля
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
В Улан-Удэ едва не утонули два подростка
Происшествия, 03.08.2020
Инцидент произошёл недалеко от Селенгинского моста
В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову
В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову
Происшествия, 02.08.2020
От агрессивного водителя легковушки исходил запах алкоголя
В Улан-Удэ произошло ДТП с инкассаторским автомобилем
В Улан-Удэ произошло ДТП с инкассаторским автомобилем
Происшествия, 01.08.2020
Возле Селенгинского моста произошли друг за другом два ДТП, вызвавшие крупные заторы

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^