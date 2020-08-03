Жителя Бурятии оштрафовали за проповедь

Штраф получил представитель церкви Евангельских христиан-баптистов



Жителя Закаменска, которого является пресвитером местной религиозной организации – закаменской церкви «Применение» Евангельских христиан-баптистов, оштрафовали за незаконный обряд. В конце июня мужчина организовал проповедь для приверженцев веры Евангельских христиан-баптистов в местности Бугры, расположенной вблизи города.



Правонарушение выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Бурятии.



- В ходе проверки установлено, что документы на право проведения религиозных обрядов в этой местности, находящейся в пограничной зоне, у пресвитера церкви «Примирение» Евангельских христиан-баптистов отсутствовали, а сам обряд носил публичный характер. Тем самым были нарушены требования федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В соответствии с законодательством, миссионерская деятельность беспрепятственно может проводиться в помещениях или на земельном участке, принадлежащих религиозным организациям, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Бурятии.



Мировой судья судебного участка Закаменского района пресвитеру вынес наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.







