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В Бурятии турист заблудился возле Пика Любви

В Бурятии турист заблудился возле Пика Любви
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина также повредил ногу

В ночь с 30 на 31 июля на пульт Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о потерявшемся в лесу человеке. Он пропал в районе Пика Любви в Тункинском районе.

На поиски из Кырена выехали три спасателя, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Работники поисково-спасательной службы обнаружили потерявшегося через 40 минут после начала поисков. У мужчины была повреждена нога.

Спасатели помогли пострадавшему спуститься вниз к посёлку Аршан. Там его передали его скорой помощи.

Справка:

Пик любви – одна из вершин Тункинских гольцов, находится на высоте 2412 метров. Одна из самых популярных вершин для восхождения в Аршане. На пик Любви идёт хорошо протоптанная тропа. Согласно поверью, любовь будет крепче, если забраться на эту вершину вместе с любимым человеком.

туристы горы
 
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