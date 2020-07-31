 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Июля

30 Июля

Популярное

В Чите восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции

В Чите восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции
Происшествия,  Фото:ПАО «МРСК Сибири»
Во время грозы на подстанции «Кайдаловская» произошло повреждение трансформатора

Утром 31 июля в Чите завершились аварийно-восстановительные работы на подстанции напряжением 110 кВ «Кайдаловская». Было восстановлено электроснабжение всех потребителей по основной схеме электроснабжения.

- Было задействовано 4 бригады энергетиков в составе 16 человек и 4 единицы техники. Работы продолжались до полного завершения, несмотря на ночное время суток и сложные погодные условия. Большую часть потребителей энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения ещё до полуночи 30 июля. Для электроснабжения потребителей также были задействованы четыре передвижные электростанции суммарной мощностью 540 кВт, – сообщает ПАО «МРСК Сибири».

Напомним, что вечером 30 июля на подстанции «Кайдаловская», питающей электроэнергией часть Читы, во время грозы произошло повреждение трансформатора. Временно отсутствовала электроэнергия в домах на улицах Баргузинская, Ленина, Анохина, Амурская, Чкалова, Ленинградская, Бутина, Амурская (частично), а также на котельной «Верхоленская». 
Чита электроэнергия отключение света авария в электроснабжении
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции
В Чите восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции
Происшествия, 31.07.2020
Во время грозы на подстанции «Кайдаловская» произошло повреждение трансформатора
Агрессивный бык пугает жителей села в Бурятии
Агрессивный бык пугает жителей села в Бурятии
Происшествия, 31.07.2020
Животное гоняется за проезжающими мимо машинами
В Забайкалье растёт уровень рек
В Забайкалье растёт уровень рек
Происшествия, 31.07.2020
В настоящий момент подтопления населённых пунктов не зарегистрировано
Пропавший Ан-2 в Бурятии ищут 77 человек
Пропавший Ан-2 в Бурятии ищут 77 человек
Происшествия, 31.07.2020
В региональном МЧС отчитались о проделанной на 31 июля работе по поиску самолёта
В Иркутской области в ДТП с большегрузом погибли два человека
В Иркутской области в ДТП с большегрузом погибли два человека
Происшествия, 31.07.2020
Легковой автомобиль выехал на «встречку» и врезался в грузовик
Забайкалец, выстреливший в ребёнка, заключен под стражу
Забайкалец, выстреливший в ребёнка, заключен под стражу
Происшествия, 31.07.2020
Мужчина выстрелил в мальчика из винтовки
В Бурятии главарь «чёрных» лесорубов привлекал в ОПГ подростков
В Бурятии главарь «чёрных» лесорубов привлекал в ОПГ подростков
Происшествия, 31.07.2020
Организованная преступная группа орудовала в лесах Прибайкальского района
Житель Бурятии вышел из дома и исчез
Житель Бурятии вышел из дома и исчез
Происшествия, 31.07.2020
Мужчина не выходит на связь с начала июня
Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Происшествия, 31.07.2020
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
В Иркутске бывшая учительница продавала несуществующие туры в Китай
В Иркутске бывшая учительница продавала несуществующие туры в Китай
Происшествия, 31.07.2020
Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Пострадавшего по вине пьяной женщины подростка привезли в Улан-Удэ
Пострадавшего по вине пьяной женщины подростка привезли в Улан-Удэ
Происшествия, 31.07.2020
Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
В Бурятии горела крыша жилого дома
В Бурятии горела крыша жилого дома
Происшествия, 31.07.2020
Пожар произошёл в Кабанском районе

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^