В Чите восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции

Во время грозы на подстанции «Кайдаловская» произошло повреждение трансформатора



Утром 31 июля в Чите завершились аварийно-восстановительные работы на подстанции напряжением 110 кВ «Кайдаловская». Было восстановлено электроснабжение всех потребителей по основной схеме электроснабжения.



- Было задействовано 4 бригады энергетиков в составе 16 человек и 4 единицы техники. Работы продолжались до полного завершения, несмотря на ночное время суток и сложные погодные условия. Большую часть потребителей энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения ещё до полуночи 30 июля. Для электроснабжения потребителей также были задействованы четыре передвижные электростанции суммарной мощностью 540 кВт, – сообщает ПАО «МРСК Сибири».



Напомним, что вечером 30 июля на подстанции «Кайдаловская», питающей электроэнергией часть Читы, во время грозы произошло повреждение трансформатора. Временно отсутствовала электроэнергия в домах на улицах Баргузинская, Ленина, Анохина, Амурская, Чкалова, Ленинградская, Бутина, Амурская (частично), а также на котельной «Верхоленская».

