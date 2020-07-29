Нападавший кричал при этом: «Убью тебя!»
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным сразу по трём статьям Уголовного кодекса: в угрозе убийством, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и нанесении побоев.
Вечером пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. Он ударил женщину кулаком, разбив ей до крови губу. Но на этом не остановился.
Мужчина схватил металлический стул и замахнулся, крикнув: «Убью тебя!» Удар пришёлся по голове. Женщина осталась жива, но получила ушибленную рану затылочной области волосистой части головы.
Кроме того, тем же днём мужчина повздорил с братом сожительницы. Он ударил его кулаком, разбив губу и едва не сломав нос.
Сельчанин не в первый раз распускает руки. Нападения на свою возлюбленную и его брата он совершил во время отбывания наказания по другому административному делу за побои. Тогда мужчине назначили 60 часов обязательных работ, так как он смог помириться с потерпевшим.
В этот раз Баргузинский районный суд назначил мужчине 450 часов обязательных работ по всем трём статьям. Вид обязательных работ и объекты, на которых они будут отбываться, определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
Житель Бурятии едва не убил сожительницу металлическим стулом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нападавший кричал при этом: «Убью тебя!»
«Чёрному» лесорубу 21 год
Огонь также повредил кровлю и фронтон дома
В биографии каждого из осуждённых уже было по две судимости
Потерпевший в момент кражи находился в соседнем тепляке
Пожар потушили за 25 минут
Из-за отсутствия вакцины сельчанке пришлось ехать в город
Инцидент произошёл в парке «Юбилейный»
С начала года произошло 30 ДТП с участием автобусов
Когда женщину спросили, не её ли это телефон на полу, она соврала
Вор получил условный срок
Муж пострадавшей с трудом отбил жену от барсука
В тайгу направляются ещё 36 спасателей, будут задействованы беспилотники «Лиза Алерт» и ВВО
Подросток получил травму, играя в футбол
Героин несколько месяцев возили в бытовой технике