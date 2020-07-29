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Житель Бурятии едва не убил сожительницу металлическим стулом

Житель Бурятии едва не убил сожительницу металлическим стулом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший кричал при этом: «Убью тебя!»

Житель Курумканского района Бурятии признан виновным сразу по трём статьям Уголовного кодекса: в угрозе убийством, умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и нанесении побоев.

Вечером пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. Он ударил женщину кулаком, разбив ей до крови губу. Но на этом не остановился.

Мужчина схватил металлический стул и замахнулся, крикнув: «Убью тебя!» Удар пришёлся по голове. Женщина осталась жива, но получила ушибленную рану затылочной области волосистой части головы.

Кроме того, тем же днём мужчина повздорил с братом сожительницы. Он ударил его кулаком, разбив губу и едва не сломав нос.

Сельчанин не в первый раз распускает руки. Нападения на свою возлюбленную и его брата он совершил во время отбывания наказания по другому административному делу за побои. Тогда мужчине назначили 60 часов обязательных работ, так как он смог помириться с потерпевшим.

В этот раз Баргузинский районный суд назначил мужчине 450 часов обязательных работ по всем трём статьям. Вид обязательных работ и объекты, на которых они будут отбываться, определит орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
побои
 
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