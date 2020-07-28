Житель Бурятии потратил все деньги с чужой карты на еду и алкоголь

Ущерб составил восемь тысяч рублей



В полицию с заявлением о краже обратился житель посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Мужчина рассказал, что с его банковской карты списаны все деньги, а сама карта пропала 10 дней назад.



Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 39-летнего местного жителя.



Выяснилось, что потерпевший дал свою банковскую карту знакомой, чтобы она купила алкоголь. Женщина приобрела спиртное, но карту владельцу не вернула. После застолья женщина ушла к другой компании, где передала украденную банковскую карту знакомому.



Подозреваемый на протяжении трёх дней расплачивался чужой картой в магазинах за продукты и алкоголь, пока не закончились деньги. Общий ущерб составил восемь тысяч рублей.



Все участники событий не имеют постоянного места работы, ранее судимы.



За мошенничество с использованием банковской карты возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.





