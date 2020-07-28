Ущерб составил восемь тысяч рублей
В полицию с заявлением о краже обратился житель посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии. Мужчина рассказал, что с его банковской карты списаны все деньги, а сама карта пропала 10 дней назад.
Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 39-летнего местного жителя.
Выяснилось, что потерпевший дал свою банковскую карту знакомой, чтобы она купила алкоголь. Женщина приобрела спиртное, но карту владельцу не вернула. После застолья женщина ушла к другой компании, где передала украденную банковскую карту знакомому.
Подозреваемый на протяжении трёх дней расплачивался чужой картой в магазинах за продукты и алкоголь, пока не закончились деньги. Общий ущерб составил восемь тысяч рублей.
Все участники событий не имеют постоянного места работы, ранее судимы.
За мошенничество с использованием банковской карты возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии потратил все деньги с чужой карты на еду и алкоголь
Происшествия, Фото:
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