Горожанин нигде не работает
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования в Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 28-летнего горожанина. У него обнаружили около двух граммов гашишного масла.
Мужчина не работает, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело. Также улан-удэнец будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У жителя Улан-Удэ на улице изъяли гашишное масло
Происшествия, Фото:
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