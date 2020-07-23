У жителя Улан-Удэ на улице изъяли гашишное масло

Происшествия, Фото: из архива

Горожанин нигде не работает



Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования в Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 28-летнего горожанина. У него обнаружили около двух граммов гашишного масла.



Мужчина не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело. Также улан-удэнец будет привлечён к административной ответственности за употребление наркотических средств. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



