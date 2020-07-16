Семейная пара избила улан-удэнца на берегу реки

Улан-удэнец на свою беду познакомился с компанией молодых людей на берегу Уды
На утреннем разводе групп задержания Росгвардии до сотрудников довели информацию о краже телефона на берегу реки Уда в Улан-Удэ. Позже, во время патрулирования росгвардейцы обратили внимание на компанию нетрезвых граждан, среди которых были люди, подходившие под описание в ориентировке.
Подозреваемые – 26-летний молодой человек и 30-летняя женщина – были доставлены в отдел полиции. Сами сотрудники с фотографиями задержанных направились к потерпевшему домой для опознания. Мужчина подтвердил, что именно в компании этих людей произошло преступление.
За день до этого улан-удэнец познакомился на берегу Уды с компанией молодых людей. В ходе распития спиртных напитков вспыхнула ссора. Один из отдыхающих приревновал свою сожительницу. Он набросился на мужчину, а затем к побоям присоединилась и его возлюбленная. Они избили жертву и стащили у него телефон.
На следующий день после произошедшего потерпевший обратился в полицию и описал нападавших.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за нанесение побоев и кражу. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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